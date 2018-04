Drama im Pongau 18. April 2018 15:29; Akt: 18.04.2018 15:29 Print

Bauarbeiter in Grube verschüttet - tot

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwoch in Großarl (Pongau) gekommen. Ein Bauarbeiter wurde in einer Grube verschüttet. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.