Hier "schwebt" ein Pferd in Sicherheit

Die Schneeschmelze sorgt für eine besonders starke Strömung in der Saalach. Das bekam ein Pferd am Sonntag früh am eigenen Leib zu spüren.

Das Tier wurde einfach vom Fluss mitgerissen und rund zwei Kilometer weit abgetrieben. Erst dann fand das Pferd wieder halt und konnte sich langsam auf das Ufer zu bewegen, jedoch sich nicht selbst aus der misslichen Lage befreien. Aus diesem Grund alarmierte der Stallbesitzer die Feuerwehr.

Seilbrücke zum anderen Ufer



Insgesamt 27 Einsatzkräfte rückten aus, um dem Tier zu helfen. Aufgrund der Strömung konnten sie nicht in die Saalach und mussten deshalb kreativ werden. Das Problem: Das Pferd stand auf der falschen Uferseite.

Deshalb bauten die Feuerwehrleute eine Seilbrücke und hievten das Tier auf die andere Seite, wo die Besitzerin auf ihren Liebling wartete.

(slo)