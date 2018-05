17-Jährige mit Kopfhörern übersieht Auto auf Straße

Der Unfall passierte kurz vor 7.00 Uhr in Lamprechtshausen, berichtet die Polizei.

Die 17-Jährige war gerade auf dem Weg zur Schule, als sie beim Überqueren der Bahnhofsstraße seitlich in ein vorbeifahrendes Auto lief.

Die Schülerin aus Salzburg trug Kopfhörer und dürfte abgelenkt gewesen sein. Sie übersah den Pkw des 71-jährigen Lenkers, der mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Ortszentrum unterwegs war.

Am Fuß verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde die 17-Jährige leicht am Fuß verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie von der Rettung in das Krankenhaus Oberndorf gebracht. Beim Fahrzeug entstand ein leichter Schaden am Außenspiegel.

(wil)