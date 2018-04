Eine einzige Gemeinde wählte FPÖ auf Platz 1

Wir befinden uns im Jahre 2018 nach Christus. Ganz Salzburg hat mehrheitlich ÖVP oder SPÖ gewählt... Ganz Salzburg? Nein! – Ein kleines Dorf an der Grenze zu Deutschland leistet Widerstand.

Die Rede ist von der Gemeinde Großgmain am Fuße des Salzburger Untersbergs. Es ist der einzige Ort, an dem sich am heutigen Wahlsonntag die politische Karte weder Schwarz noch Rot gefärbt hat – mit einer einzigen Stimme Vorsprung schaffte es hier die FPÖ auf Platz eins.

Möglicherweise war es genau die Stimme der Freiheitlichen Spitzenkandidatin Marlene Svazek, die hier den blauen Sieg herbeigeführt hat. Für die Landesparteiobfrau war es ein Heimspiel, denn Großgmain ist ihre Heimatgemeinde.

