NEOS schaffen Einzug in Salzburger Landtag

NEOS-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn hatte am heutigen Sonntag in seiner Heimatgemeinde Goldegg im Pongau noch vor all seinen Konkurrenten seine Stimme abgegeben. "Am Abend werden wir sehen, ob wir einen richtigen Wahlkampf gemacht haben oder nicht", hatte Schellhorn noch direkt vor dem Wahllokal verkündet, nachdem er "die richtige Partei" gewählt hatte.

Umfrage Wie finden Sie den Wahlausgang in Salzburg? Super, so ist es richtig!

Nicht mein Wunschergebnis, aber okay.

Ich bin ganz und gar nicht glücklich damit.

Mich interessieren die Wahlen nicht.

Landtagswahl Salzburg



Salzburg hat gewählt. Wer hat gewonnen? Wer verloren? Und wer regiert das Bundesland künftig mit wem? Alle Wahlergebnisse, Zahlen, Einschätzungen und Veränderungen finden Sie im Heute-Wahl-Spezial! Salzburg hat gewählt. Wer hat gewonnen? Wer verloren? Und wer regiert das Bundesland künftig mit wem? Alle Wahlergebnisse, Zahlen, Einschätzungen und Veränderungen

Alle Infos zur Wahl finden Sie in unserem Live-Ticker

Für die pinke Bewegung ging es diesmal um alles oder nichts, sie stellen sich heute zum ersten Mal zur Wahl. Und wie eine erste Trendrechung zeigt, ist dies gelungen. Die NEOS konnten auf Anhieb 7,2 Prozent einfahren und werden mit 3 Mandaten in den Landtag einziehen.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bleibt mit 38,4 Prozent fest im Sattel. Die SPÖ (19,8 Prozent) und Grünen (9,5 Prozent) verlieren massiv, die FPÖ (18,5 Prozent) konnte auf den dritten Platz vorrücken. Die Schwankungsbreite liegt aktuell bei +/- 1,3 Prozentpunkten.

Nicht in den Landtag haben es mehrere Kleinparteien geschafft:

Die Liste von Karl Schnell (FPS) kommt demnach auf unerwartet starke 4,6 Prozent, schafft also knapp die 5-Prozent-Hürde nicht. Die Liste Hans Mayr auf 1,5 Prozent, seine Chance ist wegen der Schwankungsbreite noch vorhanden aber wohl nur numerischer Natur.

(red)