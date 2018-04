Landtagswahl 22. April 2018 21:26; Akt: 22.04.2018 21:28 Print

Klarer VP-Sieg in Salzburg: Kommt nun Türkis-Blau?

In Salzburg fand am Sonntag die letzte Landtagswahl 2018 statt. Wie in Niederösterreich, Tirol und Kärnten konnte die ÖVP deutlich zulegen.