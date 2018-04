Mann trieb regungslos in der Salzach

Gegen Mittag ging bei der Polizeiinspektion Laufen die Meldung ein, dass in der Salzach eine Person treiben würde. Sofort machten sich die Einsatzkräfte – darunter Wasserwachten, Rettung und Feuerwehr – auf den Weg. Kurze Zeit wurde der Mann von den Polizisten entdeckt.

Polizisten retteten den Salzburger

Da er auf Zurufe nicht mehr reagierte, sprangen kurzerhand zwei der Polizeibeamten ins zehn Grad kalte Wasser und zogen den 60-Jährigen ans Ufer. Dort wurde der stark unterkühlte Salzburger an die Rettung übergeben. Mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14 wurde er in die Klinik geflogen.

"Der Oberndorfer wurde in lebensbedrohlichem Zustand in die Kreisklinik Traunstein eingeliefert. Wie und warum der Oberndorfer in die Salzach kam, müssen die Ermittlungen der Polizeiinspektion Laufen ergeben", heißt es seitens der bayrischen Beamten.

