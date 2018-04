Nach der Wahl ist in Salzburg "alles möglich"

Eine Woche vor dem Wahltag diskutierten die sieben Spitzenkandidaten der Salzburg-Wahl im ORF-Landesstudio live miteinander. Die Themen: Verkehr, Wohnen und allgemein die Zeit nach der Wahl.

Tempo 80 soll geprüft werden

Erster interessanter Punkt: Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) tellte das umstrittene Tempo 80 auf der Stadtautobahn Salzburg-Nord bis zum Knoten Wals zur Diskussion: "Tempo 80 muss evaluiert werden. Wenn es die Umweltdaten nicht hergeben, dann muss man im Sinne der Verkehrssicherheit etwas machen." Lkws sollen überhaupt nur mehr 60 km/h fahren dürfen.

Öffis für Schüler und Senioren gratis

Auch aus der derzeitigen Opposition kamen Vorschläge zum Thema Verkehr. So will SPÖ-Chef Walter Steidl etwa Schüler, Studenten und Senioren gratis mit den Öffis fahren lassen. Marlene Svazek von der FPÖ will stattdessen ein 365 Euro-Jahresticket für das ganze Land.

Sehen Sie hier die ganze Diskussion:

