Polizei beschützt Mann vor seiner Freundin (22)

Ein brutaler Streit mit seiner Freundin hat bei einem 30-jährigen Deutschen, der in Salzburg lebt, zahlreiche Spuren hinterlassen.

Laut Polizei hatte das Paar am Mittwochabend eine heftige Auseinandersetzung, die nach nur kurzer Zeit völlig eskalierte. Die 22-Jährige verlor bei dem Streit komplett die Nerven und attackierte ihren Partner.

Die junge Salzburgerin verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht und verletzte den 30-Jährigen dabei an der Lippe. Außerdem kratzte und biss sie ihren Freund an den Unterarmen und an der Schulter.

Betretungsverbot ausgesprochen

Nach Angaben der Polizei wurde gegen die 22-Jährige ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die Salzburgerin wurde angezeigt.

(wil)