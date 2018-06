Wilde Kuh attackiert Urlauber auf Alm

Laut Polizei war der 72-Jährige gemeinsam mit seiner Frau gegen 13.30 Uhr auf einer Alm in Saalbach unterwegs.

Das Ehepaar aus Schottland spazierte dabei gemütlich über eine Almwiese, auf der sich eine Kuhherde mit mehreren Jungtieren befand.

Dabei dürfte der Schotte einer Mutterkuh aber zu nahe gekommen sein, berichtet "ORF Salzburg". Plötzlich ging das Tier nämlich auf den 72-Jährigen los und attackierte ihn.

Von Kuh überlaufen

Der schottische Urlauber kam dabei zu Sturz und wurde von der wilden Kuh überrannt. Bei dem Angriff zog sich der Mann Verletzungen zu.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Schotte in das Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert.

Wanderer in Bach gestoßen

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Urlauber aus Deutschland bei einem Wanderausflug im Pinzgau von einer Kuh attackiert. Das Tier hatte den 67-Jährigen in einen Bach gestoßen - "heute.at" berichtete.

(wil)