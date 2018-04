Cobra verhaftet Männer nach Messerstecherei

Samstagabend ist es im Salzburger Stadtteil Elisabethvorstadt zu "kulturellen Konflikten" gekommen, wie des die Polizei ausdrückt. Ein Syrer soll einen Iraker mit einem Messer angegriffen haben, die Folge war ein Großeinsatz.

Umfrage Wird Österreich immer brutaler? Ja, ich habe den Eindruck

Nein, Straftaten hat es immer gegeben

Ich bin mir nicht sicher

Um etwa 20.40 Uhr soll eine verbale Konfrontation zwischen zwei Personengruppen eskaliert sein. Ein 20-jähriger Syrer dürfte ein Messer gezückt und einen 22-jährigen Iraker attackiert haben.

Etwa zehn Fahrzeuge und Dutzende Beamte rückten aus, darunter auch die Spezialeinheit Cobra.

Verdächtiger flüchtete

Während der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht wurde, nahmen Cobra-Beamte einen mutmaßlichen Messerstecher und einen weiteren Syrer (24) fest. Der Hauptverdächtige (20) soll zunächst geflüchtet sein, stellte sich gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen aber der Polizei in einer Dienststelle.

