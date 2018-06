Mann rastet wegen falscher Pizzalieferung aus

Am Samstag um kurz vor Mitternacht musste die Polizei zu einem Einsatz in eine Salzburger Pizzeria anrücken. Ein 35-jähriger Mann suchte das Lokal mit einem Schlagstock auf, um sich bei den Angestellten über eine falsche Bestellung zu beschweren. Der Salzburger soll die beiden Mitarbeiter des Restaurants wild gestikulierend mit dem Schlagstock bedroht und sie dabei auch verletzt haben.

Nach dem Vorfall verständigten andere Angestellte die Polizei. Der 35-Jährige befand sich beim Eintreffen der Beamten noch vor dem Lokal. "Er bestritt vorerst einen Gegenstand bei sich zu haben. Der Schlagstock wurde jedoch auf einer Fensterbank liegend von den Polizeibeamten gefunden und sichergestellt", so die LPD Salzburg am Sonntag in einer Aussendung.

Der 35-jährige Salzburger wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

