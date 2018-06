Mit Messer bedroht 17. Juni 2018 14:27; Akt: 17.06.2018 14:28 Print

Streit um Fernseher in Asylheim eskalierte völlig

In einer Asylunterkunft in Salzburg kam es am Freitag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Flüchtlingen. Dabei verlor ein 26-Jähriger komplett die Nerven.