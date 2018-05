ÖVP-Salzburg verhandelt mit NEOS und Grün

Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann kündigte am Mittwochabend an, mit den NEOS und den Grünen in Verhandlungen für eine künftige Landesregierung gehen zu wollen. Das sei im Präsidium einstimmig beschlossen worden. Schon Donnerstagmittag sollen die Gespräche starten, um "idealerweise" noch Ende Mai einen Koalitionsvertrag am Tisch zu haben.

"Den Ausschlag für die Verhandlungen mit Grünen und NEOS haben nicht nur die inhaltlichen Übereinstimmungen ergeben, sondern vor allem auch unser Eindruck, dass mit den handelnden Akteuren eine zukunftsorientierte Allianz der politischen Mitte gebildet werden kann. Ob dieser Eindruck richtig ist, werden die kommenden Verhandlungsrunden zeigen", zitiert "orf.at" den Landeshauptmann.

"NEOS sind bereit"

Die Pinken freuen sich jedenfalls über die Einladung zu den Verhandlungen und sind "bereit für Koalitionsgespräche auf Augenhöhe", heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Für NEOS-Chef Matthias Strolz seien die bevorstehenden Gespräche eine Gelegenheit die Anliegen der Pinken in konkrete Maßnahmen umzusetzen. "Wir sind bereit zu zeigen, dass wir nicht nur aus der Oppositionsrolle heraus Reformmotor sein können, sondern auch in einer Regierung für Reformen und Lösungen abseits ideologischer Grabenkämpfe stehen", so Strolz.

Für die NEOS werden, neben Landessprecher Sepp Schellhorn, die Listenzweite Andrea Klambauer und Generalsekretär Nick Donig an den Verhandlungen teilnehmen.

