Schon wieder Mann (83) bei Forstarbeiten getötet

Ein 83-jähriger Pensionist war mit seinem 48-jährigen Sohn in Voglhub in Straßwalchen mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Das Duo wollte eine Buche in südöstliche Richtung zu Fall bringen. Der Stamm der Buche splitterte beim Einschneiden allerdings und stürzte abweichend zur geplanten Fallrichtung.

Der Baum traf den 83-Jährigen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unglücksstelle den schweren Verletzungen.

In den letzten Wochen häufen sich die traurigen Berichte über tödliche Forstunfälle. Es ist dies die vierte Meldung innerhalb kürzester Zeit, so kamen allein vergangene Woche in Oberösterreich und Niederösterreich drei Personen im Zuge von Schlägerungsarbeiten im Wald ums Leben.

(red)