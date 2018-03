Sechs Jugendliche quälten Mädchen (13) stundenlang

Der schreckliche Vorfall soll sich am vergangenen Freitag in einer leerstehenden Wohnung in Salzburg-Lehen abgespielt haben, berichtet "ORF Salzburg".

Drei Burschen und drei Mädchen aus Salzburg im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sollen eine 13-Jährige knapp drei Stunden lang in der Wohnung gefangen gehalten haben. Die Schülerin wurde in dieser Zeit auf grausame Weise von der Gruppe misshandelt.

Wie Staatsanwaltschaftssprecher Marcus Neher gegenüber dem "ORF" bestätigte, sei das Mädchen von den Teenagern gedemütigt und auch körperlich angegriffen worden. Sie sollen das Mädchen getreten, gestoßen und ihr ins Gesicht geschlagen haben.

"Haare abgeschnitten, bespuckt und beschmiert"

"Ihr soll eine brennende Zigarette auf der Stirn ausgedämpft worden sein. Sie weist an dieser Stelle über dem Auge auch eine Brandwunde auf. Ihr sind die Haare abgeschnitten worden, sie ist bespuckt worden, sie ist beschmiert worden, ihr sind Flüssigkeiten über den Kopf und die Kleidung geleert worden. Insgesamt haben die sechs Jugendlichen vieles getan, um das Mädchen zu erniedrigen", zitiert der "ORF" den Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Vor allem die drei tatverdächtigen Mädchen sollen bei dem Martyrium alle Hemmungen verloren und die 13-Jährige besonders brutal attackiert haben. Laut dem Bericht sollen die Jugendlichen den Vorfall auch mit ihren Handys gefilmt haben.

Immer wieder hätte die Schülern die Gruppe darum gebeten, die Wohnung verlassen zu dürfen. Doch die sechs Jugendlichen ließen sie nicht gehen und misshandelten die 13-Jährige weiter.

Mädchen wollte zu Gruppe gehören

Offenbar wollte das junge Mädchen zu der Gruppe gehören, doch da die Teenager die Schülerin nicht leiden können, hätten sie die 13-Jährige gequält, berichtet Neher. Die Ermittlungen zu dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Wie "ORF Salzburg" berichtet, sind die sechs arbeitslosen Jugendlichen bereits polizeibekannt. Sie alle sind vorbestraft und sitzen derzeit in der Justizanstalt Salzburg in U-Haft. Die Teenager sollen sich in der Vernehmung gegenseitig beschuldigen.

Das Sextett wurde wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung, der schweren Körperverletzung, schweren Nötigung sowie gefährlicher Drohung angezeigt, so der "ORF". Im Falle einer Verurteilung drohen den Teenagern bis zu zweieinhalb Jahren Gefängnis.

(wil)