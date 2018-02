Mann drückte Frau gegen Mauer und zog Hose runter

Wie die Salzburger Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Dienstag gegen 1.35 Uhr in der Wolf-Dietrich-Straße mitten in der Salzburger Innenstadt.

Die 27-jährige Deutsche war wohl am Nachhauseweg, als sie plötzlich von einem Mann gegen eine Mauer gedrückt wurde. Er zog auch seine Hose runter und entblößte laut Angaben des Opfers sein Geschlechtsteil. Die Frau schrie laut um Hilfe und verpasste dem Täter einen Stoß, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Die junge Frau aus Deutschland wurde nicht verletzt. Sie erstatte Anzeige, die Ermittlungen gegen den Unbekannten laufen. Allerdings liegt laut den Salzburger Beamten keine genaue Täterbeschreibung vor, weshalb sich die Fahndung schwierig gestalten dürfte.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)