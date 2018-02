Skifahrerin stirbt nach Kollision mit Snowboarder

Der Unfall passierte bereits am am Freitag im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau), erklärt die Polizei in einer Aussendung.

Ein junger Snowboarder aus Holland fuhr gerade die Piste hinab, als zeitgleich eine 52-jährige Skifahrerin aus Oberösterreich auf gleicher Höhe den Weg kreuzte.

Es kam zu einer schlimmen Kollision, bei der beide Beteiligte zu Sturz kamen. Die Oberösterreicherin blieb nach dem Zusammenstoß schwer verletzt auf der Piste liegen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 52-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See. Die Verletzungen der Frau waren dabei so schwer, dass sie noch am selben Tag ihren Verletzungen erlag.

Todesursache noch nicht geklärt

Laut Polizei ist die Todesursache noch nicht restlos geklärt. Der 19-jährige Holländer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Erhebungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.

