Streit unter Betrunkenen in der Innenstadt artet aus

Ein 38-jähriger Pole und ein 55-jähriger Österreicher haben sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in der Innenstadt von Salzburg in die Haare bekommen. Grund für den Streit: Der 38-Jährige soll zu laut Musik mit seiner Bassbox gespielt haben.

Der 55-Jährige beschwerte sich über den Lärm und forderte sein Gegenüber auf, die Musik abzudrehen. Dieser weigerte sich. Die beiden Betrunkenen stritten sich, bis der 38-Jährige plötzlich ein Messer zückte und dieses an den Hals seines Kontrahenten ansetzte. "Geh!" soll er den 55-Jährigen zur Flucht aufgefordert haben.

Zeugen verständigten die Polizei. Beide Männer hatten 2,96 Promille Alkohol im Blut. "Beim 38-Jährigen konnten zwei Messer sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg erfolgte eine Anzeigeerstattung auf freiem Fuß", teilt die LPD Salzburg am Dienstag in einer Aussendung mit.

