Wolf soll weitere sechs Schafe totgebissen haben

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, wurden in der Nacht auf Dienstag in Tenneck auf einer eingezäunten Weide eines Bauernhofes sechs tote Tiere gefunden. Zwei Widder und und vier Lämmer wurden vermutlich von einem Wolf gerissen und schlussendlich nahe eines Wohnhauses getötet.

Landesjägermeister Max Mayr Melnhof soll sich dem Bericht zufolge bereits ein Bild gemacht haben. "Zwei Lämmer und zwei Böcke wurden von einem sehr kraftvollen Tier regelrecht zerfetzt. Zudem wurden noch zwei weitere Lämmer gerissen und schwerst verletzt. Sie mussten später notgeschlachtet werden", zitieren die "SN" Mayr Melnhof.

Es gebe noch keine Bestätigung dafür, dass tatsächlich ein Wolf die Tiere totgebissen hatte, die Wahrscheinlichkeit sei aber sehr hoch.

Der Vorfall kommt nur zwei Tage nach einer Attacke auf eine Schafsherde in Pfarrwerfen im Pongau, nur wenige Kilometer von Tenneck entfernt. Am Sonntagmorgen entdeckte ein Bauer zwei gerissene Schafe oberhalb seines Hofes. Das Besondere auch in diesem Fall: Der Wolf riss den Widder und das Schaf ebenfalls in unmittelbarer Nähe zu einer Wohnsiedlung, "heute.at" berichtete.

Auch in Deutschland tötete ein Wolf im Blutrausch: Bei dem Schaf-Massaker verendeten über 40 Tiere - mehr dazu hier.

Wolf tötet über 40 Schafe in Bad Wildbach - hier die Fotos:Wolf tötet über 40 Schafe

(red)