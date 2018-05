Überholmanöver endete im Lungau tödlich

Ein 21-Jähriger aus Tamsweg lenkte seinen Pkw am Mittwoch gegen 6 Uhr auf der Murtalstraße (B 96) bei Unternberg im Lungau in Richtung Tamsweg. Ein 58-Jähriger (ebenfalls aus Tamsweg) war zur selben Zeit in die entgegengesetzte Richtung nach St. Michael unterwegs.

Laut Polizeiangaben dürfte der 21-Jährige einen anderen Wagen überholt haben und in weiterer Folge frontal mit dem entgegenkommenden 58-Jährigen kollidiert sein. Beide Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Für den 58-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der 21-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Tamsweg gefahren und in weiterer Folge mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Umleitung nach Sperre

"Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beiziehung des Sachverständigen an", teilte die Polizei mit. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr vom Bezirk Lungau blieb die Murtalstraße für etwa vier Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

B96, Murtal Str., beide FR, zw. Unternberg u. St. Margarethen/Lungau, Sperre (Unfall) #verkehr — ARBÖ (@arboe123) 2. Mai 2018





(red)