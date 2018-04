Zug bei Unwetter entgleist, Südbahn gesperrt

Starke Unwetter mit Hagel und sintflutartigen Regenfällen überraschten die Steiermark am Montag. In Graz standen Straßenbahnen und ein Einkaufszentrum unter Wasser, in der Südsteiermark sorgte der Starkregen für einen Ausfall der Bahn.

Güterzug entgleist

Wie die ÖBB mitteilen, ist in der Nacht auf Dienstag eine Mure auf den Gleisen der Südbahnstrecke zwischen den steirischen Gemeinden Retznei und Leibnitz abgegangen. Diese verlegte die Trasse, wodurch ein Güterzug entgleist ist. Wie der ORF berichtet, wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt, die Lok allerdings schwer beschädigt.

Für Bahnfahrer bedeutet das mehrere Tage Schienenersatzverkehr. Auf der Website der ÖBB ist zu lesen, dass wegen eines Unfalles zwischen Leibnitz und Spielfeld-Straß aktuell keine Fahrten möglich seien. Für Nahverkehrszüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Haltestellen eingerichtet, für Fernverkehrsverbindungen gibt es ebenfalls Busse, die zwischen Graz und Spielfeld verkehren. "Planen Sie bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit ein", heißt es. Der Güterverkehr muss großräumig über Villach umgeleitet werden.

Viel zu tun für Feuerwehren

Sämtliche Wehren in den betroffenen Gegenden – neben dem südsteirischen Bezirk Leibnitz traf es vor allem Graz-Umgebung besonders schlimm – standen vom Montagabend bis zum Dienstag im Dauereinsatz, um Keller auszupumpen, liegen gebliebene Autos zu bergen oder Überflutungen mit Sandsäcken einzudämmen.

"Zuerst hat es schlimm gehagelt, sodass man Schneeschaufeln musste. Später am Abend hat es plötzlich wie aus Kübeln geschüttet. Ich dachte, das hört gar nicht mehr auf", erzählt eine Betroffene aus dem Bezirk Leibnitz gegenüber "heute.at".

