Wilde Schlägerei am Salzburger Hauptbahnhof

Polizeieinsatz am Montag am Hauptbahnhof in Salzburg: Zwei Männer gerieten in Streit und lieferten sich eine Prügelei. Die Polizei fahndet nach einem Täter.