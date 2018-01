Wunderkerze steckt Christbaum in Brand

Ein Zweifamilienhaus in der Salzburger Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ist am Abend des Dreikönigstags in Flammen gestanden. Eine Wunderkerze, die an einem im Stiegenhaus aufgestellten Christbaum angebracht war, soll den Brand laut Feuerwehr verursacht haben.

Insgesamt haben sich zum Zeitpunkt des Feuers sechs Personen in dem Haus befunden. Zwei Bewohner flüchteten auf den Balkon und wurden von den Florianis in Sicherheit gebracht. Eine Person, die den Brand mithilfe eines Feuerlöschers einzudämmen versuchte, erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Vier weitere Hausbewohner, darunter ein vierjähriges Kind und ein erst sechs Monate altes Baby, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Spital gebracht.

35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bruck standen im Einsatz, um dem Brand Herr zu werden. "Mittels schwerem Atemschutz konnte der Brand schnell gelöscht werden", so Einsatzleiter Franz Eder. Über die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei nichts bekannt.

(red)