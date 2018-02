„Ich wünsche mir eine größere Brust“

Einmal einen schönen BH ohne Push-up-Polster kaufen, das ist der Traum von Michelle L. Die Steirerin fühlt sich seit Jahren unwohl in ihrem Körper und wünscht sich endlich eine Brustvergrößerung. "Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich mit meiner Oberweite unzufrieden", erzählt die 25-Jährige im Gespräch mit "Heute". Das soll sich jetzt endlich ändern.

Spendenaktion für Brust-Operation



Damit ihr Herzenswunsch in Erfüllung geht, sammelt die junge Frau jetzt auf der Plattform "leetchi" Geld für die kostspielige Operation. "Ich bin alleinerziehende Mama und kann mir den Eingriff einfach nicht leisten."

Die physische Veränderung würde auch die Psyche der jungen Mutter entlasten: "Ich traue mich gar nicht mehr Bikinis oder etwas mit Ausschnitt zu tragen."

Freunde ermutigten Steirerin zur Aktion



Ohne Push-up-Bh aus dem Haus zu gehen kommt für die 25-Jährige gar nicht mehr in Frage. Schon lange beklagt sich Michelle bei Freunden über ihren kleinen Busen. Diese ermutigten sie schließlich, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Bisher sind erst 20 Euro zusammengekommen. 5000 Euro wären das Ziel. "Ich habe jetzt 70 A und bin 1,68 Meter groß. Das sieht nach nix aus. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Körbchengröße zwischen B und C."