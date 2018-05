"Ray-Ban" soll 16-jährigen Serientäter überführen

Zuletzt kam der 16-Jährige am 19. Mai mit der Polizei in Kontakt. Mit einem zuvor gestohlenen Auto und aufgrund seiner äußerst rücksichtslosen Fahrweise verursachte der 16-Jährige in den Morgenstunden einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Graz. Umfangreiche Erhebungen nach dem Vorfall begründen den Verdacht, dass der 16-Jährige bereits seit Anfang April 2018 Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen beging.

Dabei stahl er, gemeinsam mit zwei 15-jährigen Grazern, laut Polizei aus zumindest 20 Fahrzeugen Bargeld, Sonnenbrillen und Zigaretten. Die Fahrzeuge seien laut Angaben der Tatverdächtigen im Stadtgebiet von Graz, überwiegend jedoch in den Bezirken Eggenberg und Wetzelsdorf abgestellt gewesen. In einem Fall sei sogar ein Handschuhfach eines geparkten Pkw in der Eckerstraße gewaltsam aufgebrochen worden.

Besitzer von "Ray-Ban" gesucht

Genaue Tatorte sowie Tatzeiten konnten nicht angegeben werden, weshalb die Polizei nun nach Opfern sucht. Geschädigte werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof zu melden. Der 16-Jährige steht zudem im Verdacht, mehrfach gefährliche Drohungen gegenüber seinen geständigen Beifahrern bei der Wahnsinnsfahrt vom 19. Mai ausgesprochen zu haben. Dabei bedrohte er die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren für den Fall, dass diese gegen ihn aussagen, mit dem Umbringen.

Polizisten nahmen den 16-Jährigen schließlich Samstagabend (26. Mai) über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz fest. Er wurde in der Folge in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Bei ihm stellten die Beamten eine goldene Sonnenbrille der Marke "Ray-Ban" sicher, die nun ein entscheidendes Beweisstück ist. Sie stammt von einem Diebstahl und konnte bisher keinem Geschädigten zugeordnet werden. Als besonderes Merkmal ist zu erwähnen, dass es sich um eine in der Mitte zusammenklappbare Brille handelt. Der ehemalige Besitzer wird nun gesucht.

