"Spuren auf der Kleidung" entlarven Zug-Onanierer

Angaben der Frau zufolge ist die Tat am Donnrestag in der Früh im Zug von Bruck an der Mur nach Graz passiert.

Der 19-Jährige sei sofort aufgefallen, dass ein Unbekannter sie anstarrte. Sie wechselten den Platz, der Mann tat es ihr gleich und setzte sich direkt neben sie. Dann begann er, sich selbst zu befriedigen.

Unmittelbar nach dem Aussteigen informierte die junge Frau die Polizei. Anhand der Personenbeschreibung konnte der Verdächtige noch in der Bahnhofshalle angehalten werden.

Sperma auf der Hose

Der 39 Jahre alte Wiener leugnete die Belästigung. Seine Sichtweise erschien den Polizisten jedoch wenig glaubhaft. Auf seiner Kleidung konnten die Beamten Spuren sichern, es handelt sich vermutlich um Sperma.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Mann auch noch weitere Frauen belästigt hat.

