Polizei schnappt Grazer Serien-Onanierer

Bereits am 14. Juni 2018 zeigte eine Zeugin an, dass sie einen nackten Mann beim Onanieren in der Franz-Steiner-Gasse im Bezirk Eggenberg wahrgenommen habe. In der Folge meldeten auch weitere Frauen der Polizei, dass sie immer wieder einen zum Teil splitternackten Mann in derselben Straße erblicken konnten.

Nach einem neuerlichen Vorfall Sonntagnachmittag, 1. Juli 2018, bei dem sich der Mann gegen 15.00 Uhr vor einem Wohnhaus in der Öffentlichkeit selbst befriedigte, forschten Polizisten einen 46-jährigen Rumänen aus Graz als Tatverdächtigen aus. Er konnte anhand der vorhandenen Personsbeschreibungen von mehreren Frauen als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)