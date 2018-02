Polizei stoppt jungen Bleifuß 10. Februar 2018 10:54; Akt: 10.02.2018 10:59 Print

13-jähriger Raser machte Spritztour mit Papas Auto

Ein 13-Jähriger hat am Samstag in Spital am Semmering einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Teenie "borgte" sich den Wagen seines Vaters aus und versuchte vor den Beamten zu fliehen.