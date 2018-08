17-Jährige von Ex-Freund mit Schlagring attackiert

In den Sonntagabendstunden traf der 22-jährige Grazer in einem Park auf seine 17-jährige Ex-Freundin, ebenso aus Graz. Dabei forderte er ihr geliehenes Geld zurück, wobei er sie schließlich attackierte und durch mehrere Schläge am Körper leicht verletzte.

In der Folge bedrohte er auch den Stiefvater der 17-Jährigen, wobei er einen Schlagring verwendete. Polizisten nahmen den amtsbekannten 22-Jährigen schließlich fest und stellten den Schlagring sicher.

Gegen den Grazer bestand bereits ein Waffenverbot. Der 22-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

