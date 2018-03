18-Jähriger an Haltestelle von Teenager beraubt

Der 18-Jährige wartete am Dienstag gegen 16.40 Uhr gerade an einer Straßenbahn- und Bushaltestelle in der Georgigasse in Graz.

Plötzlich näherte sich ihm ein Jugendlicher und bat Geld zu wechseln. Als der Grazer seine Geldbörse aus der Hosentasche nahm, attackierte ihn der Unbekannte.

Er verdrehte ihm den Arm und riss ihm die Geldbörse aus der Hand. Anschließend ergriff der Teenager die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung.

Wie die Polizei berichtet, blieb der 18-Jährige bei dem Vorfall unverletzt. Die Beamten haben die Ermittlungen bereits aufgenommen und suchen nach dem Täter.

Täterbeschreibung

Der Angreifer soll zwischen 14 und 15 Jahre alt gewesen sein. Er hatte schwarzes, lockiges Haar und eine dünne Statur. Er hatte einen hellbraunen Teint.

Zum Tatzeitpunkt war er mit einer weißen Jacke, hellblauen Jeans und weißen Sneakers bekleidet.





(wil)