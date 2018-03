Streit eskalierte 29. März 2018 08:36; Akt: 29.03.2018 08:36 Print

18-Jähriger bei Drogenkauf von 5 Männern attackiert

Ein Drogenkauf im Methahofpark in Graz ist am Mittwoch völlig außer Kontrolle geraten. Ein 18-Jähriger legte sich dabei mit einer Gruppe von fünf Männern an.