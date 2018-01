Arbeitsunfall in Gußwerk 24. Januar 2018 18:49; Akt: 24.01.2018 18:49 Print

19-Jähriger geriet mit Arm in Fließbandantrieb

In Gußwerk hat sich am Mittwoch ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein junger Mann wollte eine Maschine reinigen und geriet in den Antrieb eines Fließbandes.