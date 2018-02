Streit in Graz eskalierte 12. Februar 2018 12:00; Akt: 12.02.2018 12:00 Print

34-Jähriger schoss mit CO2-Pistole auf Mistkübel

Nach einer Auseinandersetzung in einem Bus war ein alkoholisierter Grazer so in Rage, dass er mit einer Pistole auf einen Mistkübel schoss.