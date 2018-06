350 Hühner nach Kurzschluss verendet

Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr bemerkte der Besitzer des Anwesens in Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, den Brand in seinem Stall. Auslöser könnte vermutlich ein Kurzschluss in der elektrischen Anlage gewesen sein.

Der Besitzer konnte den Brand selbständig löschen, 350 Hühner verendeten jedoch. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Sachverständige werden die genaue Brandursache ermitteln.

(red)