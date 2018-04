42-Jähriger wollte seine wahre Identität verbergen

Der 42-Jährige stellte sich am Mittwoch gegen 20.45 Uhr der Einreisekontrolle auf der Autobahn A9 in Spielfeld.

Dabei wies er sich laut Polizei mit einem originalen serbischen Reisepass und einem gänzlich gefälschten italienischen Führerschein aus.

Bei der Überprüfung des Serben stellte sich dann heraus, dass seine Fingerabdrücke unter einem anderen Namen bereits gespeichert sind.

Mann war bereits im Gefängnis

Unter seiner wahren Identität war er bereits mehrfach in Österreich wegen verschiedener Verbrechen und Vermögensdelikte vorgemerkt und bereits in diversen Justizanstalten inhaftiert.

Gegen den 42-Jährigen bestand außerdem ein aufrechter EU-Haftbefehl, der in Ungarn ausgestellt war. Der Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.





(wil)