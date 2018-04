Drama in der Steiermark 04. April 2018 10:10; Akt: 04.04.2018 10:19 Print

48-Jähriger stürzt in Biotop und ertrinkt

In Weißkirchen in Steiermark ist es am Montag zu einer Tragödie gekommen. Ein 48-Jähriger stürzte aufgrund eines medizinischen Notfalls in ein Biotop. Der Steirer ertrank.