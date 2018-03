Von Felsbrocken getroffen 29. März 2018 09:59; Akt: 29.03.2018 09:59 Print

49-Jähriger musste aus Höhle gerettet werden

Die Rettungskräfte wurden am Donnerstag zu einem Einsatz in St. Peter Freienstein gerufen. Ein 49-Jähriger wurde in einem Stollen von einem Felsbrocken verletzt.