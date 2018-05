50-Jährige tot, nackter Sohn (31) festgenommen

Nach der Auffindung einer 50-jährigen Toten in deren Einfamilienhaus Donnerstagfrüh ist der Sohn der Frau als Tatverdächtiger in Haft. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark haben nun den Tatverdacht gegen den 31-jährigen Sohn erhärtet, wie es in einer Aussendung heißt. Er wurde nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben festgenommen.

Gegen 6.00 Uhr früh fand der 39-jährige Lebensgefährte die 50-Jährige tot im gemeinsamen Einfamilienhaus und verständigte sofort die Polizei. Die Todesursache muss eine Obduktion erst noch klären.

Sohn lief nackt durch Leoben

Der Sohn der Toten war nackt am Hauptbahnhof von Leoben aufgegriffen worden. Die Einvernahme des 31-Jährigen soll nach Möglichkeit noch in den Nachmittagsstunden erfolgen. Die Erhebungen zu seiner Person laufen.

Derzeit sind nach wie vor Spezialisten der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Steiermark sowie Gerichtsmediziner mit der forensischen Aufarbeitung des Auffindungsortes der Leiche beschäftig. Eine Obduktion soll in der Folge die Todesursache klären.

