Bezirk Leoben 11. Mai 2018 17:57; Akt: 11.05.2018 18:10 Print

50-Jährige bei Leoben getötet: Tatwaffe entdeckt

Im Fall jener 50-Jährigen, die in ihrem Haus in St. Peter-Reienstein in der Steiermark tot aufgefunden wurde, dürfte die Tatwaffe gefunden sein. Ihr Sohn ist in Haft.