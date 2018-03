Unfall auf Baustelle 30. März 2018 15:09; Akt: 30.03.2018 15:09 Print

54-Jähriger stürzt knapp vier Meter auf Betonboden

Die Rettungskräfte rückten am Freitag in Spital am Semmering zu einem Einsatz in Spital am Semmering aus. Ein Arbeiter hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt.