6-Jährige rettet Kleinkind bei Badeunfall das Leben

Im "Städtischen Kinderbad" in Graz-Eggenberg begab sich am Dienstag Nachmittag in einem unbeaufsichtigten Augenblick ein zweijähriges Kleinkind vom seichten Beckenrand in das 80 Zentimeter tiefe Wasser und ging unter. Eine anwesende sechsjährige Schülerin konnte das Kind unter Wasser treibende wahrnehmen.

Das Mädchen sprang sofort in das Becken und zog das Kleinkind mit dem Kopf über den Wasserrand. Von dort konnte es schließlich vom Vater aus dem Wasser gezogen und der Bademeisterin übergeben werden. Die 58-jährige Bademeisterin stellte beim Kind zwar einen Puls, jedoch keine Atmung mehr fest, weshalb sie mit der Reanimation begann.

Nach zwei bis drei Luftgaben erbrach das Kind, spuckte das Wasser aus und begann wieder selbständig zu atmen. Zu Zeitpunkt des Eintreffens des Roten-Kreuz-Notarztteams war das Kind stabil und konnte in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

