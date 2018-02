61-Jährige von Pflegerin bestohlen

Die 53-jährige Pflegerin aus Kroatien kümmerte sich seit Anfang Februar um zwei Frauen im Alter von 61 und 76 Jahren, die in derselben Wohnung leben. Die Kroatin war als 24-Stunden-Pflege angestellt. Am Freitagnachmittag war die Pflegerin plötzlich und ohne Absprache in ihre Heimat abgereist. Zuvor dürfte sie mehrere zehntausend Euro von der 61-Jährigen mitgenommen haben.

Die 61-jährige Steirerin bemerkte den Diebstahl glücklicherweise rasch und verständigt die Polizei. Die Fahndung verlief erfolgreich. Slowenische Beamten konnten den Pkw am slowenisch-kroatischen Grenzübergang Lendava anhalten. Am Steuer saß ein 41-jähriger Mann, die Gesuchte war Beifahrerin.

Im Zuge der Kontrolle fanden die Polizisten den gestohlenen Geldbetrag in der Handtasche der Kroatin. Die Pflegerin wird angezeigt.

