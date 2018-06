Alkolenkerin (25) kracht mit Pkw in Wohnhaus

Um kurz vor Mitternacht am Donnerstag war eine 25-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Pkw auf der regennassen Fahrbahn der Gleichenberger Straße (B 66) in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Die junge Frau hat aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie durchbrach mit ihrem Pkw einen Maschendrahtzaun und prallte anschließend gegen den Eingangsbereich eines Einfamilienhauses.

Durch die Wucht des Anpralles wurde eine Betonsäule des Wohnhauses weggerissen. Die Bewohner schreckten auf. Die Tochter der Hausbesitzerin verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Nach der Erstversorgung wurde die 25-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert. "Ein mit ihr durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung", so die Polizei.

Totalschaden am Pkw

Am Auto der Unfalllenkerin entstand Totalschaden. Die Feuerwehren Bad Gleichenberg und Bairisch Kölldorf, die mit insgesamt acht Personen und drei Fahrzeugen im Einsatz waren, mussten außerdem den schwer beschädigten überdachten Eingangsbereich provisorisch abstützen.

Für einen weiteren Unfall sorgten die Unwetter am Donnerstagabend in der Steiermark. Ein Baum stürzte auf die Straße und ist auf einen voll besetzten Wagen gekippt. Dabei wurden drei Personen verletzt – mehr dazu hier >>>

