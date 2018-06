Bankräuber nach kurzer Flucht mit Rad gefasst

Gegen 12 Uhr betrat der 43-jährige Leibnitzer die Bank in der Südsteiermark, laut "Kleine Zeitung" eine Raika-Filiale in Gabersdorf. Daraufhin soll der Mann eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Die Beute in unbekannter Höhe steckte er dann in ein Plastiksackerl und ergriff die Flucht – mit seinem Fahrrad.

Die alarmierten Streifen des Bezirkspolizeikommandos Leibnitz leitete sofort eine Alarmfahndung in der Umgebung des Tatorts ein. Ein Zeuge hatte den Beamten zuvor eine genaue Personsbeschreibung des Tatverdächtigen mitgeteilt, wodurch dieser rasch geschnappt werden konnte. "

Innerhalb kürzester Zeit nahm eine Streife der Polizeiinspektion Spielfeld AGM den Tatverdächtigen im Bereich Ehrenhausen fest", teilt die LPD Steiermark am Nachmittag mit.

Der 43-Jährige wurde von den Polizisten auf eine Polizeiinspektion gebracht. Die weiteren Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)