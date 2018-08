Baum im Hochseilgarten abgebrochen - 2 Verletzte

Ein Ausflug zum Klettern endete für zwei Besucher eines Abenteuerparks im Spital. Gegen 14 Uhr befanden sich ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg und eine 27-jährige Grazerin auf einer Plattform des Anfängerparcours im Hochseilgarten in Gröbming (Bezirk Liezen).

Plötzlich ist ein Baum auf jener Plattform in rund 2,20 Metern Höhe abgebrochen, wodurch beide Steirer abstürzten und sich verletzten. Drei weitere Freunde der Verletzten befanden sich am selben Parcours in der Nähe, sie blieben aber unversehrt.

Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die 27-Jährige verletzte sich am linken Sprunggelenk. Beide wurden vom anwesenden Kletterpark-Personal medizinisch erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Schladming eingeliefert. Sie konnten mittlerweile wieder in häusliche Pflege entlassen werden.

Untersuchung angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Sperre des Hochseilgartens bis zur Begutachtung durch einen Sachverständigen an. Dieser soll klären, wie es zu diesem ungewöhnlichen Bruch des Baumes kommen konnte.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, musste lediglich ein Parcours abgesperrt werden. Der Abenteuerpark hat demnach normal geöffnet.

