Bei Forstunfall Motorsäge ins Gesicht geschleudert

Am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr war ein 31-jähriger Kärntner aus dem Bezirk St. Veit an der Glan in einem Wald in Stadl-Predlitz (Bezirk Murau) mit dem Aufarbeiten von Windbruchholz beschäftigt. Dabei kam es zu einem tragischen Unfall.

Umfrage Hatten Sie schon einmal einen Arbeitsunfall? Ja, mehrmals.

Ja, einmal.

Nein.

"Beim Entasten einer etwa 25 Meter langen Lärche dürfte sich das Schwert der Motorsäge verkantet haben und gegen das Gesicht des 31-Jährigen geschleudert worden sein", teilt die LPD Steiermark am Dienstag mit.

Der Mann erlitt äußerst schwere Schnittverletzungen im Gesicht. Zwei Arbeitskollegen des Mannes nahmen die Erstversorgung vor und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)