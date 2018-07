Beifahrerin (58) stirbt bei Auffahrunfall auf der S6

Gegen 12.30 Uhr kam es wegen einer Baustelle im Spitalertunnel auf der Semmering Schnellstraße (S6) zu einer Verkehrsanhaltung. Dazu wurde die Ampel auf Rot geschaltet und der zweispurige Verkehr auf eine Fahrspur zusammengeführt.

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen (Niederösterreich) hielt sein Sattelkraftfahrzeug vor der Baustelle an, ein nachfolgender 50-jähriger Tscheche konnte seinen Sattelzug nicht mehr anhalten und fuhr auf den stehenden Sattelzug auf. Beide Lenker wurden schwer verletzt.

Tote bei Auffahrunfall

Danach prallten zwei nachfahrende Personenkraftwagen gegen die beiden verunfallten Sattelkraftfahrzeuge. Der erste Pkw wurde von einem 61-jährigen Wiener gelenkt. Der 61-Jährige wurde beim Anprall schwer verletzt, seine 58-jährige Gattin und Beifahrerin, ebenfalls aus Wien, erlitt tödliche Verletzungen.

Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Baden lenkte den zweiten Pkw, am Beifahrersitz saß seine 39 Jahre alte Gattin. Der Lenker wurde schwer, seine Gattin leicht verletzt.



Der 61-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Meidling geflogen. Die beiden Lkw-Lenker wurden in das Landeskrankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert. Der 41-Jährige und seine 39-jährige Beifahrerin wurden in das Landeskrankenhaus Mürzzuschlag gebracht.

