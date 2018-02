Betrunkener 22-Jähriger geht auf Polizisten los

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren zwei Männer gegen 22.00 Uhr bei einer Faschingsveranstaltung am Koloman-Wallisch-Platz in Bruck an der Mur in Streit geraten.

Dabei dürfte der 22-Jährige seinen Kontrahenten (19) im Gesicht verletzt haben. Bei den folgenden Erhebungen ging der 22-Jährige dann plötzlich auf einen Polizisten los. Der junge Mann attackierte den Beamten und wollte ihm einen Schlag versetzen.

Polizist greift zu Pfefferspray

Weil sich der Mann einfach nicht beruhigen wollte, griff der Polizist zum Pfefferspray. Danach konnte der 22-Jährige am Boden fixiert und festgenommen werden.

Ein durchgeführter Alkotest mit Wiener Neustädter ergab eine starke Alkoholisierung, so die Polizei.

Uniform beschädigt

Bei der Einvernahme zeigte sich der 22-Jährige geständig. Er gab an, sich an Einzelheiten nicht erinnern zu können. Bei der Amtshandlung wurde ein Polizist leicht verletzt und mehrere Uniformteile beschädigt.

Nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus konnte der Beamte seinen Dienst fortsetzen.

(wil)