Betrunkener Lenker rammt Fahrzeug auf der A9

Gegen 4 Uhr fuhr die 49-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land bei Nieselregen und nasser Fahrbahn am ersten Fahrstreifen der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz. Auf Höhe Rottenmann fuhr ihr der nachkommende Pkw-Lenker (28 Jahre alt) aus dem Bezirk Liezen plötzlich links hinten auf. Dabei kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern.

Umfrage Sind die Strafen für Alkolenker zu niedrig? Ja, meiner Meinung müssten die Strafen mehr abschrecken

Ich finde die Strafen angemessen

dazu habe ich keine Meinung

Der Pkw des 28-Jährigen überschlug sich und kam in einer rechts neben der Fahrbahn befindlichen Böschung am Dach zu liegen. Der Pkw der 49-Jährigen kam am ersten Fahrstreifen zum Stillstand. Die Oberösterreicherin sowie ihre drei Mitfahrer blieben unverletzt. Der 28-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr Rottenmann befreit.

Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Rottenmann eingeliefert. Polizisten stellten bei einem Alkotest mit dem 28-Jährigen eine schwere Alkoholisierung fest. Ein Alkotest mit der 49-Jährigen verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)